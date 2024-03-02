Игрок СКА получил множественные переломы в стыке с защитником «Торпедо»

Форвард петербургского СКА Борна Рендулич получил несколько переломов в стыке с защитником «Торпедо» Богданом Конюшковым и выбыл на неопределенный срок. Об этом сообщает «Матч ТВ».

1 марта в Санкт-Петербурге СКА разгромно уступил «Торпедо» со счетом 2:5. К восьмой минуте гости вели со счетом 2:0. Затем команды обменялись заброшенными шайбами в ворота друг друга. В самой концовке встречи нижегородцы воспользовались отсутствием вратаря в воротах СКА и дважды поразили ворота петербуржцев.

На 10‑й минуте второго периода в борьбе у борта защитник «Торпедо» Конюшков применил подсечку против форварда СКА Рендулича. Игрока СКА увели в раздевалку. Конюшков не был наказан даже двухминутным штрафом.

Следующий матч СКА и «Торпедо» проведут 3 марта в Санкт-Петербурге.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

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