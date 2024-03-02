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Овечкин сократил отставание от Гретцки

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 55 шайб

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин отметился на 25-й минуте игры регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», его ассистентами выступили Том Уилсон и Хендрикс Лапьер.

Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь стало 839 голов, отставание составляет 55 шайб. Всего в нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 56 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 27 результативных передач.

25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

Встреча «Кэпиталз» и «Флайерз», которая прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2. «Вашингтон» одержал вторую победу в трех последних играх регулярного чемпионата. «Филадельфия» проиграла третий матч из последних четырех в НХЛ.

Ранее Овечкин побил еще один рекорд Гретцки.

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