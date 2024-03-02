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Гол Овечкина помог «Вашингтону» одолеть «Филадельфию»

Гол Овечкина» помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу столичных.

В составе победившей команды голами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум. За «Филадельфию» шайбы забросили Бобби Бринк и Оуэн Типпетт, которому ассистировал российский игрок Егор Замула.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 56 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь стало 839 голов, отставание составляет 55 шайб.

25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

«Вашингтон» одержал вторую победу в трех последних играх регулярного чемпионата. «Филадельфия» проиграла третий матч из последних четырех в НХЛ.

Ранее Овечкин побил еще один рекорд Гретцки.

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