Александр Емельяненко призвал не лезть в нижнее белье из-за его конфликта с братом

Российский боец Александр Емельяненко отказался вдаваться в подробности своего конфликта и взаимоотношений со старшим братом Федором Емельяненко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это личное. Касаемо личного — сюда не лезьте. Что, у вас не хватает каких-то новостных событий, которые можно обсудить, напечатать?! Вот вам нужно постоянно нижнее белье поворошить, поковыряться: «А вот это... А вон то...». Да разберемся! Следите за моими соцсетями и будете в курсе всех событий, которые со мной происходят», — заявил Емельяненко.

Конфликт братьев длится уже около десяти лет. Главной причиной окончательного разлада их отношений стал второй тюремный срок Александра, который тот получил в 2015 году, его осудили на 4,5 года за совершение насильственных действий с побоями по отношению к домработнице.

Федор Емельяненко завершил свою профессиональную карьеру в феврале этого года. В последнем поединке он уступил американцу Райану Бейдеру.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Ранее менеджер Емельяненко заявил, что ему нужно подраться с Милохиным.