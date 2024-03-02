Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александр Емельяненко призвал не лезть в нижнее белье из-за его конфликта с братом

Александр Емельяненко о ссоре с братом: нужно постоянно нижнее белье поворошить

close
100%
alexemelyanenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский боец Александр Емельяненко отказался вдаваться в подробности своего конфликта и взаимоотношений со старшим братом Федором Емельяненко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это личное. Касаемо личного — сюда не лезьте. Что, у вас не хватает каких-то новостных событий, которые можно обсудить, напечатать?! Вот вам нужно постоянно нижнее белье поворошить, поковыряться: «А вот это... А вон то...». Да разберемся! Следите за моими соцсетями и будете в курсе всех событий, которые со мной происходят», — заявил Емельяненко.

Конфликт братьев длится уже около десяти лет. Главной причиной окончательного разлада их отношений стал второй тюремный срок Александра, который тот получил в 2015 году, его осудили на 4,5 года за совершение насильственных действий с побоями по отношению к домработнице.

Федор Емельяненко завершил свою профессиональную карьеру в феврале этого года. В последнем поединке он уступил американцу Райану Бейдеру.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Ранее менеджер Емельяненко заявил, что ему нужно подраться с Милохиным.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами