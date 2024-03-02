Российский голкипер признан третьей звездой НХЛ в феврале

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в феврале.

Вратарь одержал семь побед в семи матчах с 95,3% отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,72 при одной «сухой» встрече.

Шестеркин перешел в «Рейнджерс» в сезоне-2018/19. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский «Спартак». В сезоне-2021/22 по итогам голосования всех генеральных менеджеров клубов НХЛ Шестеркин получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги.

Первой звездой прошедшего месяца в Национальной хоккейной лиге стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который провел 12 поединков и набрал 20 очков — на его счету 13 заброшенных шайб и семь результативных передач.

На второй строчке расположился капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Он также провел 12 матчей в феврале и набрал 27 очков. Хоккеист 25 раз выступил ассистентом для своих одноклубников и дважды сам поразил ворота соперников.

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