Бывший наставник сборной России перечислил фаворитов сезона в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сразу пять команд из лидирующей группы Российской премьер-лиги (РПЛ) хорошо подошли к рестарту сезона.

По его мнению, наиболее хорошо готовы к возобновлению сезона «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Локомотив».

«На этом этапе были товарищеские матчи, где кто-то выглядел лучше, кто-то хуже. Кто-то был более функционально готов к возобновлению сезона, кто-то менее, некоторые просто пока не имеют своего творческого лица. Мне нравится, как выстроена игра «Зенита», в очень хорошем состоянии находится «Спартак», но очень эмоциональное восприятие игровых действий несколько мешает, как мне кажется, команде. В хорошем игровом тонусе подходит к рестарту чемпионата «Динамо», ЦСКА, ну и «Локомотив», за которым я пристально наблюдал, как мне кажется, тоже в хорошем состоянии находится», — заявил Игнатьев.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет завтра, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Динамо» и «Локомотив» встретятся 3 марта на «ВТБ Арене», этот матч начнется в 16:30 мск.

Ранее Борис Игнатьев призвал игроков «Спартака» не думать о Квинси Промесе.