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СКА проиграл в матче с рекордом КХЛ

СКА проиграл «Торпедо» в стартовом матче плей-офф КХЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в стартовом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В cоcтаве победителей голами отметилиcь Cергей Гончарук (дубль), Ваcилий Атанаcов (дубль) и Владиcлав Фирcтов. У армейцев шайбы заброcили Ваcилий Глотов и Cергей Толчинcкий.

На матче был обновлен рекорд КХЛ по зрителям в закрытых помещениях. Матч посетили 23905 зрителей.

Серия проходит до четырех побед. Вторая игра также пройдет в Санкт-Петербурге 3 марта. Начало в 17.00 по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2023/24 СКА стал вторым в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородский клуб занял седьмую строчку. В минувшем сезоне команды встречались во втором раунде плей-офф, серия завершилась в пользу команды армейского клуба со счетом 4-0.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Московский клуб обыграл казанский «Ак Барс» в серии со счетом 4-3.

Ранее капитан «Спартака» пошутил про тактику в первом матче Кубка Гагарина.

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