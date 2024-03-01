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Стало известно, где «Спартак сыграет матч РПЛ после бана «Лукойл Арене»

«Спартак» проведет матч в «Лужниках» после запрета играть на «Лукойл Арене»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Стало известно, где пройдет матч московского «Спартака» с воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«В соответствии со статьей 10.5.2. регламента РПЛ матч 20-го тура между «Спартаком» и «Факелом» состоится 10-го марта в 19:00 (мск) на стадионе «Лужники» в Москве», — говорится в сообщении.

29 февраля комиссия Российской премьер-лиги не допустила «Лукойл Арену» к проведению матча с «Факелом» из-за состояния газона.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. 29 февраля пресс-служба красно-белых сообщила, что клуб провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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