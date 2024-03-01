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Экс-тренер сборной России призвал игроков «Спартака» не думать о Промесе

Тренер Игнатьев призвал игроков «Спартака» не думать о Промесе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский «Спартак» не должен сожалеть перед игрой против петербургского «Зенита» об отсутствии нидерландского нападающего Квинси Промеса.

По его словам, даже подобные мысли у игроков могут негативно повлиять на исход игры.

«Я никогда не зацикливался на конкретных игроках. Симонян, Стрельцов, Месси, Промес — все уходили, но футбол продолжался. Я уверен, что «Спартак» найдет возможность заменить Промеса, тройка нападения на матч с «Зенитом» может вполне выглядеть так: Зиньковский-Соболев-Угальде. Почему кто-то из них не может заменить Квинси? Однозначно, это потеря для «Спартака», но не настолько, чтобы считать это трагедией и отказываться играть, мол у нас нет Промеса. Будет большой психологической ошибкой, если в команде даже начнут это обсуждать. Эти мысли уведут игроков в сторону, что по мне совершенно неправильно, и принизит возможности команды в целом», — заявил Игнатьев.

Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта. Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой жестко раскритиковал Квинси Промеса за арест в Дубае.

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