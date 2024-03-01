Ветеран ЦСКА назвал главный трансфер клуба зимой

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что высоко оценивает трансферную кампанию армейцев в зимнее окно.

По его мнению, наибольшую пользу для красно-синих может принести форвард Тамерлан Мусаев, пополнивший состав клуба из калининградской «Балтики».

«Трансферная кампания у ЦСКА зимой неплохая. Пришли несколько молодых ребят, жду хорошей игры от Мусаева — талантливый мальчишка, может помочь команде впереди. Как по мне, Чалов и Заболотный все же больше игроки штрафной площади, любят играть в недодачу. Мусаев — немного другой, может протащить мяч вперед и ворваться в штрафную площадку, это должно разнообразить игру», — заявил Пономарев.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 28 баллов. От лидера чемпионата — «Краснодара» — подопечные Владимира Федотова отстают на десять очков. 2 марта красно-синие сыграют дома против «Оренбурга» Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее Владимир Пономарев заявил, что ЦСКА обыграет «Оренбург» в 19-м туре РПЛ.