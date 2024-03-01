Овечкин установил новое достижение в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 12 очков в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за февраль. Он забросил семь шайб и отдал пять голевых передач в 11 сыгранных матчах.

По этому показателю 38-летний россиянин разделил лидерство с 26-летним канадским форвардом «Вашингтона» Диланом Строумом. На его счету также 12 результативных баллов, однако они распределились по-другому: канадец забросил всего две шайбы, но зато отдал десять голевых передач за те же 11 матчей.

Всего в сезоне-2023/24 Овечкин сыграл в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ и забросил 16 шайб, отдав при этом 27 голевых передач. Чтобы повторить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894), российскому нападающему осталось записать на свой счет 56 голов (на данный момент в его активе 838 шайб).

«Вашингтон» продолжает борьбу за выход в плей-офф НХЛ. Сейчас команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Чтобы получить право сразиться за Кубок Стэнли, «столичным» нужно подняться на восьмую строчку.

Это место занимает сейчас «Филадельфия Флайерз», в активе которой 69 очков. У «Вашингтона» — 63 балла и две игры в запасе.

В следующем матче «столичные» сыграют дома с «Филадельфией».

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