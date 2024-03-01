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Иностранный боец о поединке против Шлеменко: встретятся два больших имени в ММА

Боец ММА Хамитов назвал поединок с Шлеменко самым обсуждаемым событием

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Илья Питалев/РИА Новости

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Куат Хамитов назвал предстоящий поединок с россиянином Александром Шлеменко самым актуальным и обсуждаемым поединком. Своим мнением он поделился с Legalbet.kz.

«Не думаю, что бой сорвется. На текущий момент это самый актуальный и обсуждаемый поединок. Предложен ли нам за него в RCC гонорар намного меньше, чем в организации, не сумевшей обеспечить выполнение обязательств по предыдущему бою? Разница небольшая, на самом деле. Где-то цена рядом.

Тут все зависит от многих факторов — от того, захотят ли посмотреть поединок болельщики, от телевидения и так далее. Встречаются два больших имени в этом виде спорта — все уже сделано. Независимо от продаж билетов и других моментов, точка в переговорах поставлена», — заявил Хамитов.

Бой пройдет 4 мая в Челябинске на стадионе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» и станет главным на турнире RCC 19.

В активе 36-летнего Хамитова в ММА 26 побед, семь поражений и две ничьи. 39-летний Шлеменко в смешанных единоборствах провел 78 боев, в которых одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA. Владел титулом в среднем весе и трижды его защитил.

Ранее Шлеменко назвал бич современной России.

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