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Фигуристка Косторная о вопросах журналистов: такое даже неприлично спрашивать

Фигуристка Косторная заявила, что ей не нравятся вопросы о детях

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Телеграм-канал «Aliona Kostornaia»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала в своем Telegram-канале о нелюбимом вопросе от журналистов.

«Любимый вопрос журналистов — когда дети? Я говорю, ребята, такое даже неприлично спрашивать, как минимум. Что вам в голову ударяет, когда вы такое спрашиваете? Это личные дела каждого человека, каждой пары. Какое право вы вообще имеете лезть в такие моменты? Прямо выбесило», — сказала спортсменка.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

13 августа Куница и Косторная поженились. В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Губерниев заявил, что Валиевой могут прибавить срок.

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