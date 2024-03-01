Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Загитова, Туктамышева и Щербакова разделили российских фигуристов

Загитова, Туктамышева и Щербакова набрали себе команды на Кубок первого канала

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова (капитан белой команды), чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева (капитан красной команды) и олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова (капитан синей команды) выбрали себе составы на Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Состав красной команды Туктамышевой: спортивные пары — 1) Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, 2) Юлия Артемьева и Алексей Брюханов; одиночницы — 1) Софья Муравьева, 2) Алиса Двоеглазова, 3) Лидия Плескачева, 4) Мария Агаева; одиночники — 1) Арсений Федотов, 2) Лев Лазарев, 3) Матвей Ветлугин, 4) Александр Самарин; танцы на льду — 1) Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, 2) Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Состав белой команды Загитовой: спортивные пары — 1) Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, 2) Наталья Хабибуллина и Илья Княжук; одиночницы — 1) Маргарита Базылюк, 2) Ксения Синицына, 3) Алина Горбачева, 4) Ксения Гущина; одиночники — 1) Евгений Семененко, 2) Марк Кондратюк, 3) Роман Савосин, 4) Иван Рамзенков; танцы на льду — 1) Ирина Хавронина и Девид Нарижный; 2) Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Состав синей команды Щербаковой: спортивные пары — 1) Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 2) Елизавета Осокина и Артем Грицаенко; одиночницы — 1) Аделия Петросян, 2) Анна Фролова, 3) Дарья Садкова, 4) Вероника Яметова; одиночники — 1) Владислав Дикиджи, 2) Петр Гуменник, 3) Дмитрий Алиев, 4) Даниил Самсонов; танцы на льду — 1) Александра Степанова и Иван Букин, 2) Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Прокат короткой программы всех команд состоится в субботу, 2 марта, а прокат произвольной — в воскресенье, 3 марта. Начало соревнований в оба дня — в 14.00 по московскому времени.

Победит та команда, которая по итогам двух соревновательных дней наберет больше баллов.

Помимо соревнований команд, состоятся также конкурс капитанов, челлендж болельщиков и баттл элементов.

Ранее Губерниев заявил, что Валиевой могут прибавить срок дисквалификации.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами