Загитова, Туктамышева и Щербакова разделили российских фигуристов

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова (капитан белой команды), чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева (капитан красной команды) и олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова (капитан синей команды) выбрали себе составы на Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Состав красной команды Туктамышевой: спортивные пары — 1) Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, 2) Юлия Артемьева и Алексей Брюханов; одиночницы — 1) Софья Муравьева, 2) Алиса Двоеглазова, 3) Лидия Плескачева, 4) Мария Агаева; одиночники — 1) Арсений Федотов, 2) Лев Лазарев, 3) Матвей Ветлугин, 4) Александр Самарин; танцы на льду — 1) Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, 2) Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Состав белой команды Загитовой: спортивные пары — 1) Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, 2) Наталья Хабибуллина и Илья Княжук; одиночницы — 1) Маргарита Базылюк, 2) Ксения Синицына, 3) Алина Горбачева, 4) Ксения Гущина; одиночники — 1) Евгений Семененко, 2) Марк Кондратюк, 3) Роман Савосин, 4) Иван Рамзенков; танцы на льду — 1) Ирина Хавронина и Девид Нарижный; 2) Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Состав синей команды Щербаковой: спортивные пары — 1) Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 2) Елизавета Осокина и Артем Грицаенко; одиночницы — 1) Аделия Петросян, 2) Анна Фролова, 3) Дарья Садкова, 4) Вероника Яметова; одиночники — 1) Владислав Дикиджи, 2) Петр Гуменник, 3) Дмитрий Алиев, 4) Даниил Самсонов; танцы на льду — 1) Александра Степанова и Иван Букин, 2) Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Прокат короткой программы всех команд состоится в субботу, 2 марта, а прокат произвольной — в воскресенье, 3 марта. Начало соревнований в оба дня — в 14.00 по московскому времени.

Победит та команда, которая по итогам двух соревновательных дней наберет больше баллов.

Помимо соревнований команд, состоятся также конкурс капитанов, челлендж болельщиков и баттл элементов.

Ранее Губерниев заявил, что Валиевой могут прибавить срок дисквалификации.