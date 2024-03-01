Расследование в отношении супруга солистки Spice Girls вызвало возмущение

Боссы двух команд «Формулы-1» — «Мерседеса» и «Макларена» — Тото Вольф и Зак Браун возмутились внутренним расследованием, которое провела команда «Ред Булл» в отношении своего руководителя Кристиана Хорнера, который является супругом солистки Spice Girls Джери Хорнер (в девичестве — Холлиуэлл).

Неназванная сотрудница «Ред Булл» обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах, после чего концерн изучил ситуацию и признал его невиновным.

Однако «Ред Булл» не обнародовал деталей своего расследования и не подкрепил свое решение никакими доказательствами.

«У автора жалобы есть право на апелляцию. «Ред Булл» уверен, что расследование было справедливым, тщательным и независимым», — говорилось в заявлении команды.

«В этом заявлении сообщались лишь общие вещи, — заявил босс «Мерседеса» Тото Вольф, чьи слова приводит портал Racingnews365. — В компании работает женщина, которая заявила, что возникла проблема, требующая расследования. В итоге мы услышали только, что «все в порядке, мы изучили это». Но я уверен, что такой популярный вид спорта, как «Формула-1», требует большей прозрачности, когда речь заходит о таких важных вопросах. Объяснения не должны быть расплывчатыми».

Босс «Макларена» Зак Браун призвал Международную федерацию автоспорта (FIA) вмешаться в ситуацию.

«Спекуляции вокруг этого дела не прекратились. Те, кто управляет нашим спортом, должны подвести черту под этой ситуацией. Пока этого не случится, продолжат появляться слухи — и я не думаю, что это здоровая ситуация для «Формулы-1», — заявил Браун.

На фоне этих новостей супруга Хорнера, певица Джери Холлиуэлл отказалась есть и разговаривать с кем-либо.

Ранее супруг солистки Spice Girls впервые высказался о «доказательствах» его измены.