Солистка Spice Girls была «уничтожена» новостью об измене мужа

Солистка Spice Girls Джери Хорнер (в девичестве — Холлиуэлл) оказалась в тяжелой депрессии из-за новостей о том, что ее супруг — руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер — якобы изменял ей и позволял себе сексуальный харрасмент по отношению к своей подчиненной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники в окружении пары.

Накануне неизвестный отправитель разослал боссам других команд «Формулы-1», руководству Международной федерации автоспорта (FIA), а также журналистам ссылку на Google-диск, где сохранил 79 скриншотов интимной переписки — якобы между Хорнером и сотрудницей «Ред Булл», которой он домогался, согласно ее утверждениям.

«Джери чувствует себя униженной после того, как эти скриншоты были распространены среди такого количества людей», — рассказал изданию друг семейной пары.

Незадолго до этой рассылки «Ред Булл» провел внутреннее расследование по поводу жалобы сотрудницы на Хорнера и признал его невиновным.

«Джери была очень обрадована и воодушевлена таким известием. Она думала, что скандал наконец-то утих. Кристиан все время говорил ей, что все это неправда. Но теперь она морально уничтожена, — заявил друг из близкого окружения пары. — Джери думала, что вышла замуж за рыцаря на белом коне. Она много лет жила в своем «пузыре» счастья. Нынешняя ситуация может оказаться для нее большой дилеммой».

Ранее солистка Spice Girls отказалась есть после новостей об измене мужа.