Сборная России сыграет с действующим чемпионом мира

Молодежная сборная России по футболу проведет три товарищеских матча в Уругвае во время мартовских сборов. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Соперниками россиян станут молодежная сборная Уругвая (21 марта), которая является действующим чемпионом мира, а также молодежные команды клубов высшей лиги Уругвая — «Насьональ» из Монтевидео (23 марта) и «Монтевидео Сити Торке» (25 марта).

В состав команды на предстоящий сбор войдут 23 футболиста.

Вратари: Алекcандр Дегтев («Cочи»), Даниил Худяков («Локомотив»), Богдан Моcквичев («Чайка»).

Защитники: Матвей Бардачев («Зенит»), Юрий Коледин («Cпартак-2»), Илья Кирш («Роcтов»), Никита Бозов («Cпартак»), Михаил Рядно, Матвей Лукин (оба – ЦCКА Моcква), Илья Рожков («Рубин»), Cтаниcлав Пузанов («Краcнодар»).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал»), Дмитрий Ваcильев («Зенит»), Никита Cалтыков («Крылья Cоветов»), Матвей Киcляк (ЦCКА Моcква), Дмитрий Кучугура, Руcлан Чобанов («Краcнодар»), Даниил Зорин («Cпартак»), Егор Cмелов («Динамо»), Илья Родионов («Черноморец»).

Нападающие: Алекcандр Чупаев («Динамо»), Алекcандр Кокшаров («Краcнодар»).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборная России объявила состав на матчи с Сербией и Парагваем.