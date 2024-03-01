Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Супруг солистки Spice Girls впервые высказался о «доказательствах» его измены

Хорнер отказался комментировать «доказательства» его сексуальных домогательств

close
100%
Henry Nicholls/Reuters

Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл», супруг солистки Spice Girls Джери Холлиуэлл (после замужества — Хорнер) — Кристиан Хорнер — впервые высказался о материалах, которые якобы содержат доказательства его измены.

Ссылка на Google-диск с 79 скриншотами неприличной переписки (якобы между Хорнером и одной из сотрудниц «Ред Булл») были отправлены анонимом на электронную почту руководителей других команды «Формулы-1», боссов Международной федерации автоспорта (FIA), а также многих журналистов.

Хорнер заявил, что отказывается комментировать эти «предположения анонима».

«Но, повторюсь, я всегда отрицал эти обвинения. Я уважал честность независимого расследования «Ред Булл» и полностью сотрудничал с ним на каждом этапе. Это было тщательное расследование, проведенное независимым адвокатом-специалистом, и оно завершилось отклонением поданной на меня жалобы. Сейчас я полностью сосредоточен на старте сезона в «Формуле-1», — приводит слова Хорнера портал The-Race.

В середине февраля стало известно, что одна из сотрудниц «Ред Булл» обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. На фоне новостей о возможной измене мужа солистка Spice Girls Джери Холлиуэлл отказалась принимать пищу и с кем-либо разговаривать.

Ранее стало известно, что солистка Spice Girls подаст на развод из-за измены мужа.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами