Супруг солистки Spice Girls впервые высказался о «доказательствах» его измены

Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл», супруг солистки Spice Girls Джери Холлиуэлл (после замужества — Хорнер) — Кристиан Хорнер — впервые высказался о материалах, которые якобы содержат доказательства его измены.

Ссылка на Google-диск с 79 скриншотами неприличной переписки (якобы между Хорнером и одной из сотрудниц «Ред Булл») были отправлены анонимом на электронную почту руководителей других команды «Формулы-1», боссов Международной федерации автоспорта (FIA), а также многих журналистов.

Хорнер заявил, что отказывается комментировать эти «предположения анонима».

«Но, повторюсь, я всегда отрицал эти обвинения. Я уважал честность независимого расследования «Ред Булл» и полностью сотрудничал с ним на каждом этапе. Это было тщательное расследование, проведенное независимым адвокатом-специалистом, и оно завершилось отклонением поданной на меня жалобы. Сейчас я полностью сосредоточен на старте сезона в «Формуле-1», — приводит слова Хорнера портал The-Race.

В середине февраля стало известно, что одна из сотрудниц «Ред Булл» обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. На фоне новостей о возможной измене мужа солистка Spice Girls Джери Холлиуэлл отказалась принимать пищу и с кем-либо разговаривать.

Ранее стало известно, что солистка Spice Girls подаст на развод из-за измены мужа.