Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса

Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает телеканал NOS.

Отмечается, что в прокуратуре Нидерландов пока не подтвердили, что ОАЭ был направлен официальный запрос.

Как передает RTL News, в прокуратуре Амстердама признали, что Промес был задержан в Дубае за правонарушение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала футболисту девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

29 февраля при попытке вылететь из Дубая в Россию футболист был задержан полицией в аэропорту. Он не смог вместе с командой вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита».

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

Ранее стало известно, при каких условиях Промес сможет улететь в Россию.