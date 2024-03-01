Солистка Spice Girls отказалась есть после новостей об измене мужа

Солистка Spice Girls Джери Хорнер (в девичестве — Холлиуэлл) оказалась в тяжелой депрессии из-за новостей о том, что ее супруг — руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер — якобы изменял ей и домогался своей подчиненной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники в окружении пары.

«Джери опустошена, ей трудно есть и спать, — рассказал изданию один из друзей пары. — Родные Джери и ее коллеги по группе Spice Girls очень беспокоятся о ее состоянии. Кристиан пытается воодушевить ее, убедить, что нужно сохранять позитив, но она ушла в себя — прямо как в тот период, как покинула Spice Girls. Она ни с кем не разговаривает».

Хорнер отрицает все обвинения в домогательствах, о которых впервые стало известно в середине февраля, когда неназванная сотрудница «Ред Булл» заявила о сексуальном харрасменте с его стороны. Концерн провел внутреннее расследование, по итогам которого признал Хорнера невиновным.

Однако вскоре после этого анонимный отправитель разослал на электронную почту руководителям других команд «Формулы-1» ссылку на Google-диск, где содержались скриншоты переписки — якобы между Хорнером и сотрудницей «Ред Булл», которой он домогался, согласно ее утверждениям.

Истинность переписки на данный момент не доказана.

Ранее стало известно, что солистка Spice Girls подаст на развод из-за измены мужа.