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Помощник президента Левитин: россияне могут отказаться от Олимпиады

Левитин: если декларации МОК нарушат закон РФ, россияне не смогут их подписать

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Michel Euler/AP Photo

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что рссийские спортсмены не подпишут декларацию Международного олимпийского комитета (МОК) для участия на Олимпийских играх 2023 года в Париже при требовании нарушить российское законодательство. Его слова передает РИА Новости.

«Мы cейчаc ждем предложений от ОКР и Минcпорта по учаcтию наших cпортcменов в Олимпийcких играх. Еcли там будут требования в декларации, которые будут идти в нарушение роccийcкого законодательcтва, то, еcтеcтвенно, наш cпортcмен не может подпиcать такую декларацию», — заявил Левитин.

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) приостановлено. Причиной этому послужило включение в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а решение было принято в октябре 2023 года. 27 февраля президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российская команда не поедет на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В декабре 2023 года МОК опубликовал критерии допуска российских атлетов на Игры. На ОИ-2024 смогут выступить лишь те спортсмены, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки СВО на территории Украины, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом на Олимпиаде россияне не смогут выступить в командных видах спорта.

Ранее Губерниев посоветовал приложить подорожник к ОКР из-за лихорадки.

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