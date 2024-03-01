Солистка Spice Girls подаст на развод из-за измены мужа

Брак солистки Spice Girls Джери Хорнер (в девичестве — Холлиуэлл) и руководителя команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиана Хорнера впервые за девять лет оказался под угрозой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники в окружении пары.

Причиной для разногласий послужила новость о том, что в Сеть якобы были слиты доказательства измены Хорнера, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к одной из сотрудниц «Ред Булл».

28 февраля 2024 года стало известно, что с Хорнера сняли обвинения и признали невиновным после внутреннего расследования в «Ред Булл». Однако команда не стала раскрывать никаких деталей расследования.

Вскоре после этого анонимный отправитель разослал на электронную почту руководителям других команд «Формулы-1», Международной федерации автоспорта (FIA), а также журналистам ссылку на Google-лиск, где содержались скриншоты переписки — якобы между Хорнером и сотрудницей «Ред Булл», которой он домогался, согласно ее утверждениям.

Доказать истинность переписки на данный момент невозможно.

Тем не менее это вызвало гневную реакцию супруги Хорнера — певицы Джери Холлиуэлл. Друзья пары заявили Daily Mail, что она «чувствует себя униженной» и приняла решение не сопровождать мужа на Гран-при Бахрейна.

У пары есть семилетний сын Монти.

«Джери подвергли всенародному осуждению, когда начала встречаться с Кристианом, потому что у него только что родился ребенок от другой женщины. Но она упорно трудилась, чтобы избавить себя и Кристиана от этого образа. Теперь все рухнуло», — рассказал один из друзей пары.

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