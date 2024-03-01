Экс-супруг Пелагеи перенес операцию на сердце, будучи в сознании

Бывший супруг певицы Пелагеи, нападающий омского «Авангарда» Иван Телегин рассказал, как перенес операцию на сердце, оставаясь в сознании на протяжении всех четырех часов, что длилось хирургическое вмешательство.

По словам 32-летнего спортсмена, он получил травму, из-за которой пропустил восемь месяцев, после чего был отправлен на углубленный медосмотр. Обследование показало, что ему необходимо перенести операцию на сердце.

«Я поехал в Бакулевский институт (Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. — «Газета.Ru»). И мне надо было прижечь там электросистелы (экстрасистолия — это внеочередное сокращение сердца, преждевременное по отношению к его нормальному ритму. — «Газета.Ru»).

Я лег, мне через пах, ключицу вставляют провода. Положили на холодный стол голеньким, — и вот я лежу в сознании четыре часа и просто смотрю, чтобы они попадали. О чем я только ни думал! Каша в голове», — рассказал Телегин на YouTube-шоу «Полный контракт».

Телегин является олимпийским чемпионом Игр в Пхенчхане — 2018 в составе сборной России.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий сыграл в 26 матчах за омский «Авангард», забросил одну шайбу и отдал шесть передач.

«Авангард» пробился в плей-офф КХЛ, где в 1/4 финала конференций играет с тольяттинской «Ладой».

Ранее россиянин признался, что надеялся только на бога в финале Олимпиады против немцев.