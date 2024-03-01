«Думал: господи, помоги»: россиянин — о победе над немцами в финале Олимпиады

Нападающий омского «Авангарда» Иван Телегин поделился воспоминаниями о победе над сборной Германии в финале Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане.

Россия проигрывала со счетом 2:3 за три минуты до конца матча и оказалась в меньшинстве из-за удаления Сергея Калинина. Главный тренер команды Олег Знарок принял решение снять вратаря Василия Кошечкина и выпустить еще одного полевого.

Таким образом, игра снова пошла «пять на пять», но Россия играла без вратаря. В таких составах за 56 секунд до конца матча Никита Гусев сравнял счет (3:3) и перевел игру в овертайм, где победную шайбу забросил Кирилл Капризов (4:3).

«Что творилось на скамейке, когда проигрывали немцам? Я сидел, молчал и думал: «Господи, помоги», — рассказал Иван Телегин на YouTube-шоу «Полный контракт». — У нас произошло удаление Сереги Калинина. Мы входим в зону, меняемся, «5х5», Капризов, Гусев, гол! У меня в голове сидит обезьяна и вот так бьет: я ничего не понимаю.

Когда в Москву вернулись, я думал: «Ну какой дальше хоккей? Должен сейчас сезон остановиться, все». А нужно было после такой победы выйти и дальше играть».

На Олимпиаде-2018 в Южной Корее Телегин сыграл в шести матчах сборной России, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Ранее сборную России по хоккею наказали из-за турнира в Белоруссии.