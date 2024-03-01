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«Если в твоей пробе нашли запрещенный препарат, какой тут заговор?»: чемпион ОИ о Валиевой

Чемпион ОИ Захаров не верит в заговор в деле Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров не видит заговора в деле о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает Sports.

«Когда ты ступаешь на тропу большого спорта, нужно играть по правилам. Если в твоей пробе нашли запрещенный препарат, какой тут заговор? Презумпции невиновности у спортсмена нет. Наоборот, в случае чего это ты должен доказать, что не виноват.

Но нужна правильно выстроенная защита. Иногда версии звучат как фантастика, но все равно — работает. То есть суд там нормальный. Я верю в это», — сказал Захаров.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Ранее Губерниев заявил, что Валиевой могут прибавить срок.

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