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Названы два тренера российских клубов, работающие наиболее эффективно

Тренер Непомнящий: Юран выжимает максимум из «Пари НН»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Знаменитый отечественный футбольный тренер Валерий Непомнящий, работавший с клубами Российской премьер-лиги и выводивший сборную Камеруна, первой из африканских команд, в четвертьфинал чемпионата мира, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал главные команды-открытия первой части сезона РПЛ. По мнению специалиста, «Пари НН» Сергея Юрана и самарские «Крылья Советов» Игоря Осинькина смогли выжать максимум из своих составов за первые 18 туров.

«В первой половине чемпионата, когда меня спрашивали о том, кого бы выделил, говорил: мне кажется, что Осинькин и Юран выжимают максимум из того, что у них есть. Если в предыдущем сезоне это делал «Ростов» Карпина, то в первой части нынешнего Юран почти не теряет очков с аутсайдерами и с фаворитами цепляется. Поэтому мне очень интересно наблюдать за его работой», — отметил Непомнящий.

«Пари НН» занимает в Премьер-лиге девятое место после 18-ти туров, имея в своем активе 24 очка. На счету «Крыльев Советов» 29 баллов и шестое место в турнирной таблице, сразу за московским «Спартаком», но впереди другого столичного гранда – ЦСКА.

Ранее форвард «Спартака» Александр Соболев едко ответил на шутку «Факела» о состоянии газона на стадионе «Спартака».

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