Сборная России объявила состав на матчи с Сербией и Парагваем

Сборная России по футболу в своем официальном Telegram-канале опубликовала расширенный список игроков, вызванных на товарищеские матчи национальной команды.

Вратари: Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Андрей Лунев, Александр Максименко.

Защитники: Сергей Волков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Игорь Дивеев, Дмитрий Чистяков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Евгений Харин, Дмитрий Скопинцев.

Полузащитники: Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Данил Глебов, Александр Черников, Никита Кривцов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Иван Обляков, Александр Головин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Арсен Захарян.

Нападающие: Федор Чалов, Александр Соболев, Иван Сергеев, Константин Тюкавин.

Игроки соберутся 14 марта в Новогорске.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее сообщалось, что иностранный певец исполнит «Катюшу» перед матчем сборной России.