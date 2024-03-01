ЦСКА подписал контракт с защитником итальянского клуба

ПБК ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе канадского защитника Оливье Хэнлана. Соглашение с баскетболистом действует до окончания нынешнего сезона.

«Очень рад присоединиться к ЦСКА и внести свой вклад на заключительном отрезке сезона. ЦСКА, клуб, который я всегда глубоко уважал за богатую баскетбольную историю и невероятных игроков, которые были ее частью, предоставил возможность, которую я не мог упустить. Жду возможности надеть майку команды и начать работать», — отметил Хэнлан.

Хэнлан до перехода в ЦСКА выступал в Италии за «Варезе». В настоящий момент Оливье является лучшим в итальянской лиге по результативности --18,7 очка.

Хэнлан защищал цвета Канады в сборных разных возрастов. Также канадец выступал в Литве за «Жальгирис», во Франции — за «Ле-Ман», в Германии - за «Телеком Баскетс», в Греции — за «Арис» и «Ираклис» и в Испании — за «Валенсию».

После 27 матчей ЦСКА, набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Подопечные Эмила Райковича поборются за титул чемпиона с «Униксом», «Пармой», «Енисеем», «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью».

Ранее сообщалось, что новичок ЦСКА покинул команду, не сыграв ни одного матча.