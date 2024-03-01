Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербуржцев против московского «Спартака». Его слова передает ODDS.

«Но убежден, что победа будет на стороне «Зенита». Этот клуб всегда играет на высоком уровне, и в составе которого сильнейшие футболисты. Для «Зенита» эта игра будет важной, потому что на зимний перерыв они ушли не на первом месте. А «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство. Тем более с одним приобретением, который сделал московский клуб, вряд ли можно рассчитывать на высокие места», — сказал Петржела.

Этой зимой красно-белые приобрели одного игрока — нападающего Манфреда Угальде из «Твенте».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» с 30-ю очками — пятый.

2 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее игрок «Спартака» Соболев едко ответил на шутку «Факела».