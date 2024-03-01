Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство

Петржела: с одним трансфером «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство

close
100%
Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербуржцев против московского «Спартака». Его слова передает ODDS.

«Но убежден, что победа будет на стороне «Зенита». Этот клуб всегда играет на высоком уровне, и в составе которого сильнейшие футболисты. Для «Зенита» эта игра будет важной, потому что на зимний перерыв они ушли не на первом месте. А «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство. Тем более с одним приобретением, который сделал московский клуб, вряд ли можно рассчитывать на высокие места», — сказал Петржела.

Этой зимой красно-белые приобрели одного игрока — нападающего Манфреда Угальде из «Твенте».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» с 30-ю очками — пятый.

2 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее игрок «Спартака» Соболев едко ответил на шутку «Факела».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами