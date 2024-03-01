Теннисист Медведев выразил желание сыграть на ОИ в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев ответил, готов ли выступить на Олимпийских играх в Париже в случае допуска россиян. Его слова передает ТАСС.

«Если буду здоров — буду играть. Конечно, в плане календаря это будет сумасшедший год для всех, кто будет играть в Париже. Сейчас хард — это нормально, потом грунт, трава, грунт и сразу, вообще без отдыха, Канада. И даже если ты решишь пропустить Канаду, то там сразу Цинциннати через пару дней. Поэтому календарь тяжелый.

Но я был в Токио — это было круто, и если смогу играть, то я сто процентов буду в Париже», — сказал Медведев.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

В январе 2024 года россиянин уступил в финале Australian Open Яннику Синнеру. Сейчас Медведев выступает на турнире в Дубае.

Ранее был назван главный соперник Медведева в борьбе за титул первой ракетки мира.