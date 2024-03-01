Милохин заявил, что не хочет драться с русскими

Дебютировавший в боксе блогер Даня Милохин выразил желание боксировать только с иностранцами. Его слова передает Sport24.

«Если брать соперников, то не хотелось бы выходить на бои с русскими ребятами, потому что ответ прост — я хочу быть популярным на весь мир. И для этого мне нужно делать бои с иностранцами. Даже после боя с Ханом какая-то маленькая часть Индии узнала меня, я обрел себя для них. Даже так: бился с незнакомым для россиян типом, но меня смотрела вся Россия!» — сказал Милохин.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что Медведева не поздравила Милохина с первой победой в боксе.