В Госдуме объяснили, почему не могут помочь Промесу

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о ситуации с нападающим московского »Спартака Квинси Промесом, отметив, что на Российскую премьер-лигу (РПЛ) в целом эта история не повлияет. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Мы не можем ему помочь, он не гражданин России. Его могут депортировать, если у ОАЭ есть договоренность с Нидерландами. Ситуация с Квинси никак не отразится на РПЛ. Сегодня есть эта информация, завтра ее нет, и все забудут через некоторое время», — заявила Журова.

29 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что голландец не смог вылететь из ОАЭ, где находился на сборах красно-белых. В этот же день команда должна была улететь в Санкт-Петербург. На борт пустили всех, кроме Промеса. По информации Baza, вместе с ним остались сотрудники службы безопасности команды. Причина задержания пока неизвестна.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

2 марта «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Промесу предрекли проблемы.