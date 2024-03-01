Задержание Промеса назвали ударом по «Спартаку»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал тяжелой ситуацию с задержанием нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Произошедшее, конечно, удар по «Спартаку». Без Промеса будет тяжело не только в матче с «Зенитом», а вообще. Замены ему в команде нет. Это серьезное ослабление. Даже если прилетит в Петербург, осадок останется, удар по психологии. Мы не знаем, что с ним творится в ОАЭ, там может случиться все что угодно», — заявил Тарпищев.

29 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что голландец не смог вылететь из ОАЭ, где находился на сборах красно-белых. В этот же день команда должна была улететь в Санкт-Петербург. На борт пустили всех, кроме Промеса. По информации Baza, вместе с ним остались сотрудники службы безопасности команды. Причина задержания пока неизвестна.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

2 марта «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Промесу предрекли проблемы.