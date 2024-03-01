Федун о проблемах поля «Спартака»: думал, агрономы крутые, как вареные яйца

Бывший член совета директоров «Спартака», экс-генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун заявил, что не слышал о проблемах с полем на «Лукойл Арене» и высказал сожаление, что не попадет на стадион в день матча. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Странное решение — в 30-градусный мороз срезать поле. Это было необычно, скажем так. Но я видел фотографии, вроде бы оно взошло и вроде бы агрономы справились. Тогда я подумал, что ребята крутые, как вареные яйца. Ничего не могу прокомментировать, кроме печальки, что я не попаду на футбол», — заявил Федун.

29 февраля комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 20-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. «Спорт-Экспресс» сообщил, что приоритетом для «Спартака» является перенос матча в «Лужники», также запасным вариантом стала «Арена Химки».

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее ситуацию с полем «Спартака» назвали провалом.