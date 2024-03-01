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В Госдуме назвали самую перспективную дисциплину «Игр будущего»

Депутат Журова назвала фиджитал-хоккей перспективной дисциплиной «Игр будущего»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что в рамках «Игр будущего» ей больше всего понравились соревнования по фиджитал-хоккею.

По ее словам, смесь реального и интерактивного спорта имеет большие перспективы развития.

«Мне, как спортсменке, был ближе хоккей. Я ожидала соревнований ниже уровнем, чем они были на самом деле. Когда я увидела, что на лед выходят хорошие хоккеситы, приличного уровня, которые при этом еще играют в компьютерную игру, за которой тоже достаточно интересно следить, и чтобы те голы, забитые в виртуальном матче, учитывались в реальном — это просто очень захватывающе, крайне интересно. Я следила за решающими играми плей-офф, меня это увлекло очень, такая смесь экшена и реального спорта получилась», — заявила Журова.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года проходит турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее Светлана Журова заявила, что прониклась игрой «Мир танков».

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