Сборную России по хоккею наказали из-за турнира в Белоруссии

Федерация хоккея России (ФХР) наказала юниорскую сборную России (до 18 лет) за отказ от наград на международном турнире «Кубок будущего» в Минске. Об этом сообщается в пресс-служба организации.

ФХР отстранила главного тренера юниорской сборной России Александра Титова от работы на шесть месяцев. Отмечается, что голкипер Петр Андреянов, а также форварды Вадим Дудоров и Егор Сурин получили по три игры дисквалификации.

10 февраля в финале турнира российская команда уступила молодежной сборной Белоруссии (5:6), составленной из игроков не старше 20 лет. Хоккеисты сборной России остались недовольны судейством.

Во время церемонии награждения капитан команды Сурин оставил на льду приз за второе место, а Андреянов и Дудоров так же поступили со своими наградами лучшим игрокам турнира в своих амплуа.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Гашек назвал молодых российских хоккеистов рекламой СВО.