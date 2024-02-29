Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Динамо» высмеяло «Спартак» из-за ситуации с полем «Лукойл Арены»

Пресс-служба «Динамо» пошутила над «Спартаком» из-за газона «Лукойл Арены»

close
100%
ФК «Динамо» Москва' class="item-image" >
Телеграм-канал ФК «Динамо» Москва

Пресс-служба московского «Динамо» в Telegram-канале пошутила над ситуацией с домашним стадионом столичного «Спартака».

«К дерби с «Локо» готовятся не только футболисты, но и поляна на «ВТБ Арене», — говорится в сообщении.

29 февраля комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 19-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. Бело-голубые встретятся с «Локомотивом» 3 марта.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в «Спартаке» объяснили, из-за чего пострадал газон стадиона.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами