«Динамо» высмеяло «Спартак» из-за ситуации с полем «Лукойл Арены»

Пресс-служба московского «Динамо» в Telegram-канале пошутила над ситуацией с домашним стадионом столичного «Спартака».

«К дерби с «Локо» готовятся не только футболисты, но и поляна на «ВТБ Арене», — говорится в сообщении.

29 февраля комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 19-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. Бело-голубые встретятся с «Локомотивом» 3 марта.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в «Спартаке» объяснили, из-за чего пострадал газон стадиона.