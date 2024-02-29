Назван главный фаворит в борьбе за титул РПЛ

Знаменитый тренер Валерий Непомнящий, выводивший сборную Камеруна первой из африканских команд в четвертьфинал чемпионата мира, а также работавший с клубами Российской премьер-лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

«Уже несколько раз говорил, что для меня фаворитом остается «Зенит». Еще вопрос, усилил ли «Краснодар» состав, потому что надо понять, как игрок впишется в наш чемпионат. Считаю так не потому, что такой прозорливый, а просто знаю, что наш чемпионат очень сложный для адаптации игроков из Южной Америки. Не у всех всегда легко это получается сделать. Например, у «Оренбурга» в прошлом сезоне вышло блестяще: пришли средние южноамериканские игроки, сыграли на своем уровне и на синтетике выглядели блестяще. А потом в первой части этого чемпионата они уже так ярко не выглядели, потому что несколько утомил их уже и Оренбург, наверное. В «Краснодаре» комфортные условия и идеальная ситуация, но чего-то не хватает им. Имею в виду боевитость, что ли. Сейчас это им прививают, потому они почти и не теряли очков. «Краснодар» приобретает лицо и потому будет продолжать сражаться, чтобы быть конкурентом «Зенита», — уверен Непомнящий.

После первой части сезона в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 38 очков за 18 туров. Санкт-петербургский «Зенит» располагается на второй строчке, отставая на два очка.

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