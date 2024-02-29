В новом клубе Глушакова заявили, что футболист будет играть за копейки

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, что российский футболист Денис Глушаков подписал контракт с армянским клубом на очень скромных финансовых условиях. Его слова приводит пресс-служба команды.

«Глушаков — один из самых опытных футболистов не только в команде, но и в чемпионате Армении, и я думаю, что он своей игрой заслужит такое же уважение, как он заслужил в России. И надо отметить, что играет он здесь не за деньги. Его желание играть превалирует над финансовой составляющей, и даже по армянским меркам это копейки», — заявил специалист.

27 февраля «Урарту» объявил о переходе Глушакова. Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Также он известен по выступлениям за столичный «Локомотив», грозненский «Ахмат», подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород».

На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

Ранее Быстров грубо высказался в адрес руководства «Спартака» из-за Джикии.