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Депутат Госдумы назвала полюбившуюся компьютерную игру

Депутат Журова заявила, что прониклась игрой «Мир танков»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что вдохновилась киберспортом после посещения мероприятий «Игр будущего», которые породят в России.

По ее словам, больше всего ее внимание привлек «Мир танков».

«Я была в Казани, видела все вживую — впечатления, конечно же, отличаются от тех, что ты испытываешь через экран. Я была со своим 14-летним сыном, он был в восторге от Counter-Strike и лазертага. Еще ему очень понравился «Мир танков», я тоже прониклась этой игрой, как и атмосферой — она захватывает, честно скажу», — заявила Журова.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года проходит турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее в Госдуме объяснили важность апелляции российских фигуристов в CAS.

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