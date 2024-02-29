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Назван клуб, из-за которого «Зенит» совершил четыре приобретения зимой

Экс-футболист Деменко: «Краснодар» заставил «Зенит» выйти на рынок

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ФК «Зенит»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru», высказался о трансферной кампании санкт-петербургского «Зенита», потратившего больше всех в Российской премьер-лиге во время зимнего окна переходов. По мнению экс-футболиста сборной России, действующие чемпионы страны пошли на это из-за недовольства первой частью сезона.

«Конечно, прежде всего сыграл момент недовольства первой частью сезона. Ну и плюс были продажи. Малкома продали летом и, понятно, что вместо него тогда никого не взяли. Теперь начали более серьезно подходить к деталям. Тут надо выделить «Краснодар», который заставил зенитовцев работать. Но, с другой стороны, у самого «Краснодара» всего два приобретения – для чемпионства может и не хватить», — считает Деменко.

«Зенит» занимает после 18-ти туров второе место в РПЛ, набрав 36 баллов и отставая на два очка от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара». Сине-бело-голубые подписали зимой бразильцев Артура, Педро и Нино, а также полузащитника Ильзата Ахметова, который первую часть чемпионата провел в составе «Краснодара».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что лидера «Спартака» задержали в Дубае.

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