В МИД России отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в комментарии в комментарии «Чемпионату» на задержание футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Ни в посольство России в Абу-Даби, ни в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители «Спартака» пока не обращались», — сказала Захарова.

29 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что голландец не смог вылететь из ОАЭ, где находился на сборах красно-белых. В этот же день команда должна была улететь в Санкт-Петербург. На борт пустили всех, кроме Промеса. По информации Baza, вместе с ним остались сотрудники службы безопасности команды. Причина задержания пока неизвестна.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Ранее РПЛ не допустила стадион «Спартака» к матчу с «Факелом».