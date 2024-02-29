Стало известно, в каком случае «Спартак» сможет расторгнуть контракт с Промесом

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что после задержания нападающего Квинси Промеса в аэропорту Дубая московский «Спартак» имеет право досрочно прекратить с ним сотрудничество.

По его мнению, в случае экстрадиции по делу о контрабанде наркотиков клуб сможет инициировать расторжение контракта из-за невозможности игроком выходить на поле.

«Я считаю, что если Промес будет экстрадирован в Нидерланды, то у клуба будут все основания для досрочного расторжения соглашения с футболистом. Здесь нужно смотреть документы, но я предполагаю, что эта ситуация может подходить под определенные пункты договора, когда игрок в силу сложившихся обстоятельств не сможет принимать участия в соревнованиях и выполнять свои обязательства по контракту. Убежден, что подобный пункт в большинстве контрактов есть, и что основания у «Спартака» для его активации имеются. И затем клубу надо будет самому принимать решение о том, как поступать с Промесом», — заявил Калинов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Ранее адвокат Максим Калинов объяснил причину задержания Квинси Промеса в аэропорту Дубая.