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Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой

Федеральный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на дисквалификацию Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом РИА Новости сообщили в организации.

«Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал сегодня, 29 февраля, апелляцию на решение CAS (по делу Валиевой)», – заявили в пресс-службе суда.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Допинг-проба, которая дала положительный результат, была взята на чемпионате России — 2022.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее чемпион мира по футболу впервые отреагировал на свою четырехлетнюю дисквалификацию.

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