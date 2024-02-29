Погба впервые отреагировал на свою четырехлетнюю дисквалификацию

Футболист туринского «Ювентуса» Поль Погба заявил, что опечален из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам французского полузащитника, он опечален и шокирован таким решением антидопинговой прокуратуры.

«У меня отняли все, что я построил в своей профессиональной карьере. Я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила. В связи с объявленным сегодня решением я буду обжаловать его в Спортивном арбитражном суде», — написал Погба.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Национальный антидопинговый трибунал Италии временно дисквалифицировал полузащитника. Он запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. По ходу карьеры хавбек также выступал за «Манчестер Юнайтед». Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

В текущем сезоне Погба успел сыграть в двух матчах чемпионата Италии. Последний раз он выходил на поле 3 сентября 2023 года.

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