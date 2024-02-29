Рублев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дубае после отказа американца

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира категории ATP 500 в Дубае.

В матче 1/4 финала россиянин встречался с Себастьяном Кордой. Во втором сете при счете 6:4, 4:3 в пользу Рублева Корда отказался продолжать матч. Соперники провели на корте 1 час 8 минут. Рублев выиграл у Корды все четыре матча за карьеру.

За выход в финал Рублев, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сразится с Александром Бубликом из Казахстана.

Призовой фон турнира в ОАЭ превышает 2,9 млн долларов. Соревнования завершатся 2 марта. Действующим чемпионом является российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в финале Рублева.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. По решению Великобритании в 2022 году они пропустили Уимблдонский турнир, ставший единственным из серии «Большого шлема».

Ранее американского теннисиста дисквалифицировали за наркотики.