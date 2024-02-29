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Промеса не пустили на борт в аэропорту Дубая

Игрока «Спартака» Квинси Промеса не пустили на командный самолет в Дубае

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса не пустили на борт в аэропорту Дубая. Он не смог вылететь с командой в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По предварительным данным, ситуация не связана с уголовным делом Промеса. Причины пока уточняются. Предполагается, что голландец должен вылететь в Россию в ближайшее время.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). 29 февраля пресс-служба красно-белых сообщила, что клуб провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург.

Ранее футболист ЦСКА признался, что плакал после перехода в «Пахтакор».

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