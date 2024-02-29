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Смолов отказал клубу АПЛ

Агент Секу Траоре сообщил от отказе Смолова переходить в «Вест Хэм»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный агент Секу Траоре рассказал о срыве перехода российского нападающего Федора Смолова в английский «Вест Хэм». Его слова передает «Матч ТВ».

«Переход Федора Смолова в «Вест Хэм» перед чемпионатом мира 2018 года сорвался в последний момент. Я получил предложение от английского клуба, обсуждал его с агентом Федора Германом Ткаченко. Смолов же в это время считал, что может получить предложение от более именитого клуба из Европы. На тот момент Федору было 28 лет — идеальный возраст, чтобы уехать на пике формы, но он отказался — и мне было обидно», — сказал Траоре.

В это время Смолов защищал цвета «Краснодара». В СМИ сообщали об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии». Однако затем нападающий перебрался в «Локомотив», поиграл за «Сельту», а сейчас выступает за «Динамо».

С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года. В текущем сезоне чемпионата России Смолов забил четыре мяча в 16 матчах.

Ранее Быстров жестко высказался о возможном переходе Джикии в «Зенит».

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