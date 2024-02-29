Быстров жестко высказался о возможном переходе Джикии в «Зенит»

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров не верит в то, что капитан красно-белых Георгий Джикия мог бы усилить петербуржцев. Его слова передает Sport24.

«Джикия не усилил бы «Зенит». Почему? Я смотрю футбол глазами, а не жопой, и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент. При этом и другие футболисты «Спартака» пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав. Для меня это тоже странно. Хотя что странно — Абаскалю привозят футболистов, и он должен их ставить. Есть агентские игры», — сказал Быстров.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Джикия в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги, проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде работает Гильермо Абаскаль.

Ранее Романцев назвал Джикию порядочным человеком.