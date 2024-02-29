Игрок ЦСКА подтвердил интерес к себе со стороны «Баварии»

Узбекский вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о слухах об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии». Его слова передает «Чемпионат».

«Я об интересе «Баварии» ничего не знал, сам прочитал в интернете, я нормально к этому отношусь, слухи будут всегда.

Интерес действительно есть? Да, насколько знаю, определенные контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями. Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит», — сказал Файзуллаев.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года. В текущем сезоне РПЛ узбекский вингер провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл пять матчей и отдал две голевых передачи.

Файзуллаев принял участие в Кубке Азии, который прошел в Катаре в феврале. После этого его стоимость выросла на €1 млн и составляет теперь €5 млн.

Ранее экс-игрок «Баварии» и ЦСКА назвал главное отличие футбола в России и Германии.